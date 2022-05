De stadsarchivaris en de geheim agente: speuren naar de mooiste verhalen achter de grafstenen op Rustoord

Automobi­lis­te raakt zwaarge­wond bij aanrijding in Nederas­selt

NEDERASSELT - Een automobiliste is vanmiddag naar het zich laat aanzien ernstig gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee personenauto’s in Nederasselt. Ze is ter plaatse behandeld door een per traumaheli gearriveerd traumateam en naar het ziekenhuis gebracht.

21 mei