De vader van Marjolein zei tijdens de lockdown: ‘Ik zit hier eigenlijk alleen maar wat te wachten op de dood’

Henk is op nationaal en internationaal niveau van grote betekenis is geweest als het gaat om groene energie. Hutting had bedrijven over de hele wereld. Hij stierf op 19 maart 2021 op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

,,Mijn vader werkte veel in het buitenland. Op zakenreis ging ik nooit mee. Helaas. We zijn een aantal keren met hem op vakantie geweest. Onze laatste reis was naar Curaçao, waar hij een huis had. Op 31 december 2020 kreeg hij te horen: ‘sorry, we kunnen niets meer voor u doen.’ Daarna nam de huisarts het over. Die laatste fase was erg bizar. Hij had een ingewikkelde cocktail van diverse soorten kanker. Soms had hij er veel last van en soms niet. Dan dacht je: ‘huh, ga jij dood?’