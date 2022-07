De Vereeniging onderzoekt loos alarm bij concert Joe Jackson: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

Berg en Dal hoefde door corona in 2021 minder vaak de knip te trekken: gemeente hield 1,9 miljoen over

GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal heeft in 2021 geld in de zak gehouden omdat door corona een aantal taken niet of slechts beperkt kon worden uitgevoerd. Het ging onder meer om gemeentelijke evenementen en herdenkingen. Ook is minder geld uitgegeven aan leerlingen- en WMO-vervoer (taxi).

12 juli