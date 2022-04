De Vierdaagse feesten herrijzen, maar voor het Latin Stage valt definitief het doek: ‘Slaap er al weken slecht van’

Fusie met Vincent van Gogh redt ggz-instelling Momentum

Momentum, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), is gefuseerd met ggz-instelling Vincent van Gogh. Daarmee is Momentum van de ondergang gered. In de vijf vestigingen, waarvan een in Nijmegen, kunnen alle behandelingen worden voortgezet.

