De Vierdaagsefeesten herrijzen, maar voor het Latin Stage valt definitief het doek: ‘Slaap er al weken slecht van’

Het was een zwaar besluit voor Henri van Woerkum en zijn vrouw, Marloes Hendriks. ,,Het Is tragisch, maar we stoppen ermee. We merken dat de drempel om nu nog terug te komen na die twee jaar van stilstaan zo hoog is, dat het ons niet lukt”, vertelt Van Woerkum. ,,Ik slaap er al weken slecht van.”