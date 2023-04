De vrijmarkt in het zonnetje: ‘Ik zag menselijke wezens die kapot zijn gemaakt door het consumentisme’

Man gewond door steekpar­tij in woning in Groesbeek: traumaheli­kop­ter geland, een verdachte opgepakt

In een huis aan de Van Ruysdaelweg in Groesbeek is zaterdag aan het begin van de avond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Een andere man is in de buurt van de woning als verdachte aangehouden.