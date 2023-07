De zeven tattoos van Sinan Can: ‘Een getekende ziel heeft een getekend lichaam, vind ik’

Befaamd Nijmeegs vleesres­tau­rant staat in de verkoop: ‘Ik kan het niet meer combineren’

Het is al meer dan een halve eeuw een begrip in Nijmegen: restaurant Claudius, aan de Bisschop Hamerstraat in het centrum van de stad. Eigenaar Manoli Sopassoudakis heeft het befaamde restaurant, het oudste van de stad, in de verkoop staan.