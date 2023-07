‘Deelfietsen en -scooters, zijn ze wel een succes?’

Film maken verbindt: Oekraïense en Nijmeegse jongeren vieren première eigenge­maak­te film in LUX

Verhaallijnen bedenken, script schrijven, storyboards maken, filmen en editen; leerlingen van het Canisius College en het Pontem 2 College in Nijmegen ontdekten het samen in de afgelopen maanden. Het resultaat: de film ‘Jouw verhaal, mijn verhaal’. Mét première in arthouse LUX woensdag.