Democraten Gemeente Heumen blijven de grootste, zetel winst voor PvdA en De Kiezersclub

Bij de concurrentie is er niet één partij die meer dan twee zetels wist te behalen. Zowel GroenLinks (nu de op één na grootste), VVD, CDA, D66 als PvdA komen op dat aantal uit. Dat is zuur voor de eerste drie, die alle een zetel inleveren.



De PvdA is juist opgetogen over een verdubbeling van het aantal zetels met zo’n 30 procent meer stemmen. ,,We hebben ons doel behaald”, zegt lijsttrekker Theo Müller-Königkrämer.