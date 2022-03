Demonstratie in Nijmegen tegen racisme en fascisme in de gemeenteraad

In Arnhem zit de PVV al in de gemeenteraad en doen FvD en NVU ook mee aan de verkiezingen. In Nijmegen doet alleen de FvD een gooi naar een raadszetel, voor de eerste keer. ‘Hun deelname is een zorgwekkend signaal waar we ons tegen uitspreken', aldus het organiserende Platform Stop Racisme.



De actie begint om 14.00 uur met een manifestatie op Plein 1944, aansluitend is er een demonstratieve tocht langs het gemeentehuis en het Joods Monument in Nijmegen. In negentien andere steden vinden op deze laatste zondag voor de verkiezingen soortgelijke acties plaats.