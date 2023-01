Derbyrellen; Nijmegenaar (28) sloeg uit het niets in op politiebus: ‘Er kwam ineens veel frustratie bij me uit’

Deze week staan weer vier mensen voor de rechter, die verdacht worden van betrokkenheid bij de ongeregeldheden na afloop.

Volg de laatste rechtszaken tegen relschoppers live via het liveblog onderaan dit artikel.

Het liefst vergeten

Gesmijt met boomstammen, tegels en hekken. Het ingestorte uitvak. Een tot moes gemepte politiebus. Het ging ná de Gelderse voetbalclash in Nijmegen vorig seizoen gruwelijk mis in en om het Goffertstadion. 17 oktober 2021 is een dag die zowel NEC’ers als Vitessenaren liefst zo snel mogelijk vergeten. En het moment dat er definitief een streep kan onder die ellende is nu nabij. Uitgerekend aan de vooravond van een nieuwe derby.

Er werden vorig jaar al stappen gezet om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Samen met politie en gemeente smeedde NEC een speciaal supportersplan. Er volgden goede gesprekken, ook met Arnhem en Vitesse, met als resultaat dat uitpubliek niet bij voorbaat geweerd wordt. Zolang de fans zich goed gedragen, ziet de toekomst van de Gelderse derby er best zonnig uit. Maar ondertussen etterde die wond uit oktober 2021 nog na.

Tientallen aanhoudingen en stadionverboden

Politie, clubs en Openbaar Ministerie (OM) bleven speuren naar mensen die zich rondom die gewraakte NEC - Vitesse misdragen hadden. Uiteindelijk werden 51 supporters aangehouden, deelde NEC 65 landelijke stadionverboden uit en volgden tientallen rechtszaken. Het lijkt niet op te houden. Om de zoveel weken staan er relschoppers voor de rechter. Maar nu komt het einde in zicht.

Juist in de week van de derby staat een deel van de laatste NEC-Vitesse-zittingen gepland. Deze woensdagmiddag moeten twee mannen uit Nijmegen en één Millingenaar zich voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden voor mogelijke betrokkenheid bij de ongeregeldheden. Dinsdag kreeg een 26-jarige Nijmegenaar om diezelfde reden als straf opgelegd.

De rechter heeft hem wegens ‘openlijke geweldpleging tegen ambtenaren in functie’ veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Ook moet hij drie maanden de cel in als hij de komende twee jaar nog eens in de fout gaat. Daarnaast moet hij opdraaien voor ruim 41.000 euro schade die die dag in het Goffertpark aan een politiebus is aangericht.

Bijna achter de rug

Na de zittingen van deze week is verreweg het grootste deel van de 51 zaken tegen verdachte relschoppers achter de rug. Deze en komende maand komen de laatste negen vermoedelijke raddraaiers nog voor de rechter. Dat die zittingen uitgerekend rondom Vitesse - NEC van komende zondag plaatsvinden is niet symbolisch, zo laat een woordvoerder van het OM weten. ,,Wij houden geen rekening met het speelschema in de eredivisie. Dit is puur toeval.”

