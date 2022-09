Deze bekende kikker komt op bezoek bij de Stevenskerk

Met behulp van het beroemde prentenboekfiguur Kikker wil de Stevenskerk kinderen meer betrekken bij de vieringen. ,,De verhalen in de Bijbel over Jezus en God staan vaak net te ver af van kinderen. Met deze voorstelling willen we niet Jezus mijden, maar juist de verhalen op een creatieve manier brengen”, vertelt Karin Bliemer van de pr-commissie.

Perfect

De voorstelling is gebaseerd op het kinderboek Kikker is kikker van Max Velthuijs. Kikker, Eend, Rat, Varkentje en Haas vertellen een verhaal over het ontdekken van jezelf en over de betekenis van het leven.



,,Kikker wil altijd perfect zijn, maar moet dat ook? Dat is de boodschap die we over willen brengen. Want er zijn altijd dingen waar je net wat minder goed in bent”, vertelt Bliemer.