Deze jonge vissers hengelen kluis met zes horloges uit de sloot: ‘Zoiets verwacht je niet’

Een toevalstreffer, vertelt Stef (12). Samen met vier vriendjes en twee begeleiders van logeerhuis Buitengewoon Logeren - dat opvang biedt voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblematiek - ging hij zondagmiddag magneetvissen in een sloot aan de rand van Nijmegen. ,,Gewoon, om de tijd te doden", vertelt hij. ,,Ik gooide de hengel in het water en opeens voelde ik dat ik wat zwaars beet had. Toen zagen we een kluis bovendrijven. Daarin zaten horloges en medicijnen. Zoiets verwacht je natuurlijk niet.”

Echte horloges of namaak?

,,Als dat niet binnen één jaar gebeurt, mogen wij de horloges hebben", vervolgt Micha (13). ,,Stiekem hopen we daar natuurlijk op. Misschien zijn de horloges wel duizenden euro's waard.” Of het daadwerkelijk om exclusieve horloges of dat het replica's betreffen, is nog niet bekend. Net zo min dat het niet duidelijk is hoe lang de kluis in het water heeft gelegen, aldus de politie.



De vijf jongens hebben in ieder geval de smaak te pakken, één dag na de bijzondere buit zijn ze alweer druk in de weer bij de sloot met de magneethengel. Stef: ,,Wie weet wat we nog meer vinden.”