Deze middelbare school heeft leerlingen die hier niet hadden willen zijn: ‘De meesten in mijn klas voeren niks uit’

In Nijmegen is een speciale middelbare school voor Oekraïners geopend. Hoe is het om een nieuwe taal te leren zonder dat je weet waar je toekomst ligt?

„Wat betekent ‘Dutch’?”, vraagt docente Doreleen Berns. Ze spreekt overwegend Nederlands, maar af en toe moet Engels uitkomst brengen.



„‘German’ ”, klinkt her en der in de klas. Er zal nog heel wat water door de Waal en de Dnipro stromen voordat het NT2 (Nederlands als tweede taal) van deze leerlingen op niveau is.

„Onze school is nieuw”, legt teamleider Marianne van den Broek uit. Pontem 2 in Nijmegen is speciaal voor Oekraïense vluchtelingen uit de grond gestampt. Er was al een Pontem – Latijn voor de brug die je slaat tussen culturen – voor anderstalige kinderen uit andere landen, die elders in Nijmegen in een internationale schakelklas Nederlands leren.



„We hebben pas sinds gisteren telefoon”, zegt projectleider Eefje Melssen vrolijk, „en nu dan ook een bord met de naam van onze school op de gevel. Zo kort zijn we nog maar bezig.”

Taalkennis nog pril

Serieuze leerlingen zijn het, in klas 3B. Bijna te rustig voor pubers. De meesten zijn dan ook al tegen de 18 jaar. En bovendien stemt verjaagd zijn van huis en haard met achterlating van dierbaren de meest onstuimige geest nog tot bedachtzaamheid.



Over twee jaar moeten de jonge mensen in deze klas goed genoeg Nederlands spreken om mee te kunnen draaien in het reguliere onderwijs, tot op het hbo of de universiteit toe. Nu is hun kennis van de taal nog pril.

Quote Er waren er bij die zeiden: wij gaan niet komen, want wij moeten dit of dat Marianne van den Broek, teamleider Pontem 2