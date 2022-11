Deze Nijmeegse gaybar boycot het WK in Qatar: ‘Het voelt zo verkeerd om vrolijk te gaan juichen’

Goed nieuws voor hondenbe­zit­ters: Heumen verlaagt de ‘blaftaks’, of schaft die misschien zelfs af

HEUMEN - Hondenbezitters in Heumen zullen er blij mee zijn: ook in deze gemeente heeft de hondenbelasting mogelijk de langste tijd gehad. De gemeenteraad gaat de komende maanden in discussie over de toekomst van de ‘blaftaks’.

9 november