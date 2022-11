Deze Nijmeegse kroeg boycot het WK in Qatar: ‘Het voelt zo verkeerd om vrolijk te gaan juichen’

Op bezoek bij WK-ambassa­deur in Qatar: ‘Homo’s zijn geestes­ziek en vrouwen kunnen beter thuisblij­ven’

Aan de vooravond van het WK heeft de Duitse tv-zender ZDF in een onthullende documentaire laten zien hoe het met de mensenrechten is gesteld in Qatar. Volgens Khalid Salman, ex-voetballer en ambassadeur van het WK, is homoseksualiteit een geestesziekte. En vrouwen? Die kunnen beter thuisblijven.

8 november