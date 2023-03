Deze Nijmeegse wijk viel vier jaar geleden als een blok voor Forum, en nu? ‘Ik ben helemaal klaar met Rutte’

Pop-up in DukenburgNijmegen stemde tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 massaal op GroenLinks. ‘Havana aan de Waal’ deed zijn eer aan, maar niet in Dukenburg. Dit stadsdeel viel als één blok voor nieuwkomer Forum voor Democratie. Tegelijkertijd was de opkomst er traditioneel laag. Wat leeft er nu in het stadsdeel en waar gaan de stemmen naartoe? Verslag vanaf onze pop-up redactie.

Pak de politieke kaart van Nijmegen uit 2019 erbij en de kloof is direct zichtbaar. Nijmegen is een GroenLinks bolwerk (GroenLinks kwam bij 67 van de 86 Nijmeegse stembureaus als grootste uit de bus) tótdat je de brug naar Dukenburg oversteekt.



Daar werd Forum voor Democratie de grote winnaar. Bij enkele stembureaus wist de partij van Thierry Baudet zelfs een kwart van de stemmen in de wacht te slepen.

Vier jaar later mag Dukenburg opnieuw naar de stembus voor de Provinciale Staten. Gebeurt dat ook? Ons team van verslaggevers duikt deze woensdag de wijk in en doet verslag.

De eerste stemmer

Rudmer Koopal (55) is de eerste stemmer in wijkcentrum De Turf. ,,Ik had hier eigenlijk al om 06.30 uur willen staan, maar het stemlokaal ging pas om 07.30 open. Ik moet zo naar mijn werk, maar ik vind het belangrijk om te te stemmen. Nu maar hopen dat ik niet in de file sta.”

Maurice Drijver (31) uit Nijmegen is vanochtend in het stemhokje te vinden: ,,Ik stem voor mijzelf en voor mijn vriendin. Vroeger mochten vrouwen niet stemmen, dus vinden wij het belangrijk dat je nu altijd gebruik maakt van je stemrecht. Mensen hebben hier voor gevochten.”

En welk bolletje gaat hij rood kleuren? ,,Onze stemmen gaan uit naar de FVD en de BBB. We willen niet dat de grote partijen er met de winst vandoor gaan.”

Moeilijke keuze? Niet voor Bruls

Ook burgemeester Bruls brengt dit jaar zijn stem uit in Dukenburg. Tussen de sporttoestellen van fysiotherapeut Fy Fit stemt hij op niemand minder dan zijn eigen vrouw Ilse. Zij staat op de lijst voor het CDA in Gelderland.

Zoals het een burgemeester betaamt spreekt Bruls de hoop uit dat Nijmegen massaal naar de stembus gaat.,,Ik ben blij dat het mooi weer is en ik hoop dat veel mensen gaan stemmen. In Nijmegen gaan traditioneel gezien veel mensen stemmen, dus ik heb vertrouwen dat dat dit jaar ook zo zal zijn.’’

Quote In Nijmegen gaan traditio­neel gezien veel mensen stemmen, dus ik heb vertrouwen dat dat dit jaar ook zo zal zijn Hubert Bruls, Burgemeester Nijmegen

Aan de stemkloof tussen de verschillende stadsdelen van Nijmegen in 2019, wil hij weinig woorden vuil maken. ,,Vroeger had je grote verschillen, dat heb je nu nog steeds. Ik ga niet in op verschillen per stembureau, dat heeft geen zin.”

Dat de Provinciale Statenverkiezingen niet alleen invloed hebben op het wel en wee in Gelderland maar ook op de Eerste Kamer, blijkt wel als we René Hendriks tegen het lijf lopen.

Volledig scherm René Hendriks uit Nijmegen. Hij stemt dit keer PVV. ,,Ik vind het schandalig dat mensen tegen elkaar aan moeten kruipen op de bank omdat ze de verwarming niet aan durven zetten." © DG

Hij gaat stemmen op de PVV. Zijn motief is vooral landelijk. ,,Er wordt veel te weinig aan onze eigen mensen gedacht, daarom stem ik PVV. Het gaat heel slecht met Nederland, al jarenlang. Ik vind het schandalig dat mensen tegen elkaar aan moeten kruipen op de bank omdat ze de verwarming niet aan durven zetten. Ik denk dat de PVV die mensen voorop gaat zetten en daarom stem ik op die partij.”

Christien en René willen andere premier, maar vinden ze ook wat van Gelderland?

Door naar Tolhuis, waar in de plaatselijke sporthal een verkiezingsgevecht gaande is. ,,Ik ben helemaal klaar met Rutte”, zegt Christien Oudvorst (76) voor de deur. ,,Altijd met zijn grote glimlach zeggen dat het wel goedkomt.”

Haar man Henk (75) is het met haar eens: ,,Wij willen een keer een andere premier.”

Quote Ook met een kleine baan moet je kunnen leven en dat is nu niet het geval.

Maar, daar gaan deze verkiezingen toch niet over? Wat beweegt hen in de provincie? ,,Daar zijn wij eigenlijk niet zo mee bezig.” Hun stem gaat dit jaar naar GroenLinks, maar ook niet met honderd procent overtuiging dat deze partij het dan wél goed gaat doen. Toch vinden ze dat ze moeten stemmen. ,,Niet stemmen is je stem weggeven.”

Vrijwilliger bij stembureau Tolhuis, Rob Kleijs (55), hoort het relaas van het stel aan. Hij heeft wél een rotsvast vertrouwen in zijn partij: de SP. ,,Het linkse mag van mij wel en de SP is voor mij de echte linkse partij.”

Kleijs heeft deze verkiezingen gelet op wat partijen vinden van het stikstofprobleem, de woningbouw en de lonen. “Ook met een kleine baan moet je kunnen leven en dat is nu niet het geval.” Andere linkse partijen hebben dit volgens Kleijs ook in hun agenda opgenomen, maar wat minder strak dan bij de socialisten.

