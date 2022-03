DGH: Als Heumen verdwijnt, mag elk dorp een gemeente kiezen

Honderden toeschou­wers zien de Electrabel-to­ren neergaan: ‘Een on­ce-in-a-lifetime gebeurte­nis’

NIJMEGEN - In één klap weg. De beeldbepalende schoorsteen van de voormalige energiecentrale in Nijmegen-West is niet meer. Zaterdag in de vroege ochtend werd onder het oog van vele honderden toeschouwers de pijp met explosieven naar beneden gehaald.

5 maart