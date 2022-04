DGP, VVD en PvdA gaan voor coalitie in Mook en Middelaar

Video Man uit Groesbeek ernstig gewond bij botsing tegen boom in Milsbeek

MILSBEEK - Een automobilist is dinsdagochtend in Milsbeek de macht over zijn stuur verloren en tegen een boom gebotst in Milsbeek. De bestuurder uit Groesbeek raakte ernstig gewond bij het eenzijdig ongeval.

