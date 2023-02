Die ene vliegende bom in het Waterkwartier: Nijmegen herdenkt trouw de slachtoffers van de V1

Drie keer knipperen met de ogen en ze stonden er: vier huizen voor starters in Druten

Een grote hijskraan plaatste donderdag vier woningen in de Oranjebuurt in Druten. In de fabriek gemaakte tijdelijke flexwoningen. Meer dan een dag was er niet nodig om ze te plaatsen. De woningen zijn voor jonge starters uit dezelfde wijk.