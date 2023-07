Die Nederlanders en hun huisdieren: overdreven dacht ik, tot mijn kip Tina ziek werd

Fotoalbum Terugkij­ken: Honderden campers en venijnige klimmetjes geven dag drie van de Vierdaagse een Tour-tin­tje

Dag drie van de Vierdaagse wordt ook wel de Koninginne-etappe genoemd. Het heuvellandschap in Berg en Dal is misschien wel het mooiste stukje van de hele wandelmars. De vele campers langs de route geven het parkoers een Tour-de-France-tintje. Voordat het hele legioen in Groesbeek samenkomt, lopen de 50 kilometerwandelaars eerst door het Limburgse Gennep en Ottersum.