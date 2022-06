Dierendrama in Groesbeek: babykonijntjes overleven diefstal van hun moeder niet, ook kippen gestolen

Met video Vrouw op brancard naar ziekenhuis nadat ze op Nijmeegse Takenhof­plein lantaarn­paal ramt

NIJMEGEN - Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op het Takenhofplein in Nijmegen. Ze is op een brandcard gelegd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

9 juni