Dieven strippen complete voorkant van auto in Weezenhof: ‘Zet je auto altijd met neus in het zicht’

,,Ze hebben niet alleen de bumper maar ook de grill, koplampen, airco en radiator meegenomen”, zegt de 34-jarige inwoner van Dukenburg de volgende middag. Om de onderdelen niet te beschadigen, hebben de dieven keurig moertje voor moertje alle schroeven losgedraaid. ,,Die lagen naast de auto op straat.”



De diefstal is gepleegd in de nacht van zaterdag op zondag. Omdat de auto van zijn vriendin voor het huis stond, had Janssen zijn Peugeot 308 SW GT in een van de parkeerhavens vlakbij geparkeerd. Buiten bereik van zijn bewakingscamera en die van een buurman, en met de neus richting berm. ,,Daardoor had ik eerst ook niets in de gaten”, zegt hij. ,,Pas toen ik over het pad terugliep met de hond, zag ik wat er aan de hand was.”



Stroom van accu

De autostrippers hebben volgens Janssen eerst de deurpost aan de bovenkant opengebroken. ,,Vervolgens hebben ze de klep opengezet en snel de stroom van de accu gehaald. Waarschijnlijk is daardoor het alarm niet afgegaan, ik heb in ieder geval niets gehoord. En ook onze hond bleef stil, terwijl die normaal toch snel reageert.”