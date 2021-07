Dildoplakker slaat opnieuw toe in Nijmegen: piemels op verschillende brievenbussen geplakt

De Nijmeegse dildoplakker is sinds begin dit jaar actief. De eerste keer dat het raak was, was in februari van dit jaar. Een zwarte neppenis zat vastgeplakt aan de achterkant van een oranje brievenbus aan de Weurtseweg. Sindsdien is het om de haverklap raak.



Niet alleen op de Weurtseweg, maar ook in het stadsdeel Lindenholt. Ook in Doetinchem en Utrecht werden al seksspeeltjes op brievenbussen gelijmd. Het is niet bekend is of het steeds om dezelfde Nijmeegse dildoplakker gaat, of dat anderen het idee hebben gekopieerd.