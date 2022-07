Directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten: ‘We kunnen twee dingen doen: uitbreiden of minder programmeren’

Tientallen besmettin­gen met apenpokken­vi­rus in Gelderland sinds uitbraak in mei

NIJMEGEN - In Gelderland zijn zeker dertig mensen besmet geraakt met het apenpokkenvirus, sinds de uitbraak in mei. Zeker 25 mensen in de provincie zijn gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD’s in Gelderland. Gewerkt wordt aan een landelijke vaccinatiecampagne onder een kleine doelgroep.

