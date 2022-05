Dit ingewikkelde kruispunt in Nijmegen gaat op de schop, maar wordt het beter? ‘Het baart ons zorgen’

Column Marcel Rözer De wankele 1-jarige schrok zich kapot van onbekende volwasse­nen

Er was een surpriseparty voor een buurvriend die 50 werd. En dus klonterde een opgewonden gezelschap in een achtertuin bijeen. Het feestvarken (biologisch natuurlijk, we waren in Nijmegen-Oost, linksdraaiend, muesli-ontbijt en nauwelijks een obees of gekleurd mens in zicht), het feestvarken dus, was er nog niet.

28 mei