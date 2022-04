Dit is er op Koningsdag allemaal te doen in Nijmegen en omgeving

RIJK VAN NIJMEGEN - Na twee jaar coronapandemie, wordt dit keer weer volop Koningsdag gevierd. In Nijmegen is het niet alleen op de verjaardag van de koning zelf te doen, ook op de avond ervoor wordt op diverse plekken feest gevierd. Een overzicht.

BEEK

In Beek barst het koninklijke feestgedruis dinsdag om 20.00 uur al los met De Triësto’s. Een dag later is het vanaf 09.00 uur kraampjes afstruinen op de Vrijmarkt. Aanbieders krijgen vanaf 08.30 uur een van de kraampjes rond de kerk toegewezen.



Om 10.30 vertrekt vanaf de Schellingshof de versierde fietsenparade. Vanaf 14.00 uur is het weer swingen geblazen op en rond het podium met een muziekbingo, het Oranjerad en vanaf 16.30 uur de band Roept u Jan maar!

BERG EN DAL

Koningsdag begint voor veel Berg en Dalse gezinnen om 12.30 uur met een bezoek aan pretpark Tivoli. Vanaf 17.00 uur verplaatst het oranjefeest zich naar gemeenschapshuis Kerstendal. Hier kan jong en oud genieten van film, rodeo, de verlichte dansvloer en pannenkoeken.

GROESBEEK

Op het Dorpsplein in Groesbeek start om 08.30 uur de vrijmarkt. Vanaf 10.00 uur is het tijd voor oud-Hollandse spellen, wordt er geschminkt, zijn er muziekworkshops en kan worden geravot op springkussens en een stormbaan. Ook is er een open podium waar iedereen zijn talent mag delen. Het festival in de tuin van de Wolfsberg, met optredens van The Bentleys, Daredevils en de Edwin Evers Band, is uitverkocht.

Volledig scherm Koningsdag in Groesbeek in 2018. Iris de Haas (links) en Floor van de Horst proberen klanten te trekken door ook liedjes te zingen. © Theo Peeters

HEUMEN

In Heumen concentreren de festiviteiten rond Koningsdag zich rondom Café Kanaalzicht aan de Dorpsstraat. Grootste happening van de dag is de optocht van versierde fietsen. Verzamelen vanaf 09.30 uur, om 10.00 uur start de rondgang door het dorp. Na de prijsuitreiking om 12.00 is het feest ten einde.

LEUTH

Na de fietsenparade, start 10.00 uur op het Kerkplein, beginnen om 10.30 uur de Oranjespelen. Koekhappen, blikgooien, knutselen en een springkussen voor de kleintjes, een challenge-game voor de oudere kids.Om 13.30 uur zijn de prijsuitreikingen. Aanmelden moet vooraf bij de plaatselijke Spar.

MALDEN

Juliana’31 trakteert kids van 6 tot en met 12 jaar vanaf 10.00 uur op verschillende voetbalspelletjes. Tussen 11.00 en 12.00 uur zijn er twee proeftrainingen. Ouders van toekomstige toppers kunnen zich vermaken langs de lijn of op het terras bij het clubhuis.

Volledig scherm Versierde fietsen tijdens Koningsdag 2015 in Malden. © Theo Peeters

MOLENHOEK

Het Lees- en Ontmoetingspunt aan de Prinsenweg in Molenhoek opent om 10.30 uur de deuren voor een potje sjoelen of stoepkrijten. De activiteiten duren tot 14.00 uur. Iets verkopen of aanschaffen kan op de kleedjesmarkt in het winkelcentrum.

MOOK

Een alternatieve vrijmarkt in Mook. Tussen 11.00 en 14.00 uur stallen deelnemers hun koopwaar uit op de stoep voor hun huis. Bezoekers lopen een route door het dorp op zoek naar het hoognodige of die ene bijzondere aankoop. Op de route zorgt Jeugd en Jongerenwerk Mook voor tal van spelletjes en activiteiten.

Volledig scherm Koningsdag 2018 in Mook. Lekker druk met de verkoop van wafels en popcorn. © Theo Peeters

NEDERASSELT

Het Oranje Comité in Nederasselt laat de burgemeester om 13.30 uur de vlag hijsen bij dorpshuis Ons Huis, tevens verzamelpunt voor versierde fietsen, steps en skelters. In optocht gaat het vervolgens richting Gildeplein waar naast de prijsuitreiking diverse spelletjes te doen zijn voor de kinderen. De activiteiten duren tot 17.00 uur.

NIJMEGEN



Café De Driesprong

Wie het graag wat overzichtelijker houdt en dol is op Nederlandstalig komt aan zijn trekken in Cafe de Driesprong aan de Koninginnelaan. Hier staan Owen van Kol, Mary Jager en Frans van Dorland op de planken.

Goffertpark

Tussen 10.00 en 16.00 uur is het weer vrijmarkt in het Goffertpark. De meest uiteenlopende opgespaarde spullen worden uit garages en van zolders gehaald en uitgestald op de immense grasmat. Voor een zacht prijsje wisselen ze vervolgens van eigenaar. Wie even is uitgesnuffeld kan genieten van een van de vele activiteiten. Zo is er een 27 meter lange stormbaan, kan worden geklauterd tegen een klimtoren en gekeken naar poppenkast. Er zijn demonstraties van de turners van De Hazenkamp en de volleyballers van Vocasa. De Stefaantjes treden om 10.00 uur op en wie liever zelf muziek maakt, kan instrumenten uitproberen op het muziekplein.

Volledig scherm De vrijmarkt in het Goffertpark in 2018. © Paul Rapp

Grote Markt

In hartje centrum is het ook goed toeven tijdens Koningsdag. Vanaf 13.00 uur kun je op het podium op de Grote Markt genieten van verschillende optredens.

Maximariënburg

Het Mariënburgplein, beter bekend als Faberplein, wordt tijdens Koningsnacht en -dag omgetoverd tot Maximariënburg. Op Koningsnacht is het vanaf 18.00 uur bal met onder meer het trio Familie de Bruyn op het podium. Vanaf middernacht verplaatst het feest zich naar binnen. Op de verjaardag van de koning zelf gaat het feestje om 12.00 uur weer verder met diverse tribute acts. ’s Avonds treden onder anderen Sigourney K, Gio en Jody Bernal op.

Volledig scherm Gezellige drukte op het Mariënburg in 2018 tijdens een optreden van coverband Bart en Alex. © Paul Rapp

Oranjelent

Op het terrein van DVOL in Lent klinkt vanaf 09.30 uur het geluid van tientallen fietsbellen. Na de optocht van de versierde kinderfietsen door het dorp, start op sportpark Vossenpels vanaf 10.00 uur de kindervrijmarkt. Wie hiervoor een plekje wil bemachtigen kan vanaf 08.30 uur terecht op het sportcomplex. Tot 17.00 uur is het genieten van springkussens, stormbanen, trampolines, draaimolens, penaltyschieten en nog veel meer. Een van de hoogtepunten is de zeepkistenrace die om 14.30 uur van start gaat. Deelnemers kunnen meedoen met hun zelfgemaakte kisten of met een van de exemplaren van de organisatie.

Oranjepop

In het Hunnerpark vindt weer Oranjepop plaats. Tussen 13.00 en 23.00 uur is het vanaf twee podia genieten van bands als Sophie Straat, Warmduscher en het Nijmeegse 4B2M. Tickets kosten 8 euro in de voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kaartjes voor de afterparty met DJ Maarten W in Merleyn koop je voor 5 euro aan de deur van de muziekzaal.

Volledig scherm 4B2M staan woensdag op Oranjepop in het Hunnerpark. © Eigen foto/YouTube

Strandbar Stek

Strandbar Stek begint de avond voor Koningsdag al met feestvieren. Tussen 19.00 en 23.59 uur op 26 april staat festival Uit je stekker gepland. Voor 21,14 euro kun je op het Nyma-terrein genieten van acts als Walk on Water, King of my Castle en Sandstorm. Op de verjaardag zelf vindt het nieuwe Kings & Queens Festival plaats. Liefhebbers van Afro, Amapiano, hiphop en R&B hebben het festival al ontdekt, er zijn nog slechts beperkt kaarten te koop (36,14 euro).

Volledig scherm Bokoesam staat op het nieuwe Kings & Queens Festival bij Strandbar Stek. © Harmen de Jong

Truus Mastpark

Ook het Truus Mastpark is op Koningsdag gereserveerd voor kinderen die hun spullen willen verkopen. Tussen het handelen door kunnen de jonge verkopers deelnemen aan enkele activiteiten. Voor de ouders is er muziek en zijn er diverse kraampjes waar een hapje en drankje kan worden verkregen. Vanaf 08.00 uur kunnen de kinderen hun spullen uitstallen, het evenement duurt tot 18.00 uur.

Winkelcentrum Dukenburg

In Winkelcentrum Dukenburg is tussen 10.00 en 17.00 uur een vrijmarkt speciaal voor kinderen. Ze mogen spulletjes verkopen vanaf een kleedje. Muziek maken en etenswaren verkopen is er niet bij.

Lindenholt

Op het grasveld in het parkje bij winkelcentrum Lindenholt is weer een kleedjesmarkt. Naast tientallen kraampjes is er ook een springkussen voor de kinderen en zijn er eetkraampjes en muziek.

Molenstraat

Ook in de Molenstraat is het de avond voor Koningsdag al aan de hand. Vanaf 17.00 uur is het feest op het podium voor Drie Gezusters. Er zijn onder meer optredens van Afro Bros en The Partysquad. Op Koningsdag zelf is het podium vanaf 12.00 uur voor diverse tribute acts. 's Avonds treden onder andere Gio en Jody Bernal op. Beide dagen is meegenieten gratis.

Stevenskerk

Een bijzonder optreden van de Belgisch-Franse meesterfluitist Guy-Claude Luypaerts tijdens het Oranjeconcert in de Stevenskerk. Deze emeritus professor aan het Parijse Conservatorium vertolkt samen met pianist Chris Kok onder meer de Fantaisie van Fauré en het Andante KV 315 van Mozart. Daarnaast zijn er vanaf 20.00 uur ook optredens van sopraan Claudia Wijers, tenor Jurgen de Jong en de Koninklijke Gemengde Zangvereniging Orpheus Druten. Toegang is gratis.

Volledig scherm Gemengd zangkoor Orpheus uit Druten treedt op tijdens het Oranjeconcert in de Stevenskerk. © Wil Hoes

OOIJ

Het Reiner van Ooiplein in Ooij wordt omgetoverd tot een feestlocatie. Vanaf 12.15 uur maken de versierde fietsers zich met hun stalen rossen op voor de optocht. Na het defilé en de vendelhulde door Schutterij Eendracht en muziekvereniging Ooijse Toekomst volgt een middag vol spelletjes, lekkernijen en Julian’s Kindershow.

OVERASSELT

Op het Dorpsplein in Overasselt klinkt om 10 uur het Wilhelmus. Daarna gaat de versierde fietsenparade voor de allerkleinsten weer van start. En om 11.00 klinkt het startschot van de Oranjeloop, een prestatieloop over 4 en 8 kilometer. Op het versierde plein is tussen 10.00 en 12.00 uur een vrijmarkt en kunnen spelletjes worden gedaan. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door BigBand6611 en het Overasselts koor Engsele.

Volledig scherm Kleedjesmarkt in Overasselt in 2017. © Paul Rapp

