Dit is waarom het elke avond knalt na Matrixx at the Park, terwijl Vierdaagsefeesten af wil van vuurwerk

Verschillende mensen vragen zich af waarom de organisatie van de Vierdaagsefeesten af wil van het vuurwerk op de zondag, maar wel elke dag vuurwerk aan het eind van Matrixx at the Park toestaat. Op dit populaire feest, dat elke dag vooral in trek is bij jongeren, is het inmiddels een traditie dat de avond wordt afgesloten met vuurwerk dat de lucht in gaat.