Dit Nijmeegse industrieterrein wil vergroenen naar 10 procent, en wel zo. ‘Schattig’

Overleg TPN-West gestaakt, buurt voelt zich niet serieus genomen

NIJMEGEN / WEURT - Bewoners van Weurt en Nijmegen staken de gesprekken met de gemeente Nijmegen over het toekomstplan van industrieterrein TPN-West. Ze voelen zich niet serieus genomen en hebben geen vertrouwen meer in een goede afloop. Dat schrijven ze in een brief aan de Nijmeegse gemeenteraad.