Dit zijn de aangepaste openingstijden van supermarkten tijdens Koningsdag in Nijmegen (2023)

Musical in Wijchen zet de schijnwer­per op Mirjam, de sterke vrouw achter Mozes en Aäron

Dominee Jan-Willem Drost uit Druten schreef een musical over Mirjam, de zus van Mozes en Aäron. Ze was misschien wel belangrijker dan altijd gedacht wordt. Het stuk wordt zondag opgevoerd in Wijchen.