Dit zijn de kerstwensen van Rudo, Susanne en vele anderen: ‘Zoek naar geduld, troost en liefde’

,,Ook in 2022 vieren we Kerstmis. In Oekraïne, in schuilkelders en kapotgeschoten kerken. In vluchtelingenkampen en sloppenwijken wereldwijd. In Europa rondom een sober gedekte kerstdis. We vieren Kerstmis in het dwarse vertrouwen dat geen duisternis zo diep is dat geen ster of kaars meer wordt gezien. En ook dit jaar mag onze hoop worden gevoed door een kind geboren in een stal. Een kind dat de wereld laat zien dat er altijd een andere, nieuwe weg mogelijk is.”