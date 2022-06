Do lag zeven dagen onder de naald: ‘Ik vond het leuk om deze twee kunstenaars bij elkaar te brengen’

Fermenteren staat centraal bij het werk van Do Bongers. „Ik heb drie jaar als brouwer bij de Oersoep Brouwerij in Nijmegen gewerkt, vooral het brouwen van ‘wilde’ geuze-achtige bieren interesseerde me. Bier brouwen is een vorm van fermenteren en ik wilde meer weten van het scheikundige proces erachter, dus ben ik bij de Fierce Beer Brewery in Schotland gaan werken, als hoofdbrouwer.”