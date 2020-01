Docent ROC Nijmegen geschorst na kritisch boek over lesmethode

Van Manen noemt de naam van de school niet in haar boek ‘Wanneer krijgen we weer les’? Voor docenten en studenten van ROC Nijmegen is echter glashelder dat ze put uit eigen schoolervaringen. Sommige medewerkers worden achter de pseudoniemen herkend en op de inhoud van het boek aangesproken.



De schorsing heeft het nodige tumult op school veroorzaakt. ‘BELACHELIJK!!!!!’, typeert een collega van Van Manen de schorsing. Volgens deze docent is de schorsing een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. ‘Goed dat deze collega deze situatie aan de kaak stelt, want studenten zijn er de dupe van.’ Om daaraan toe te voegen: ‘Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik dit bericht anoniem naar jullie stuur. Ik wil niet de volgende zijn die geschorst wordt!’



Een ander deel meent dat de docent juist terecht tot de orde is geroepen. Ze zou de school nodeloos in een kwaad daglicht stellen. Ook het feit dat Van Manen bepaalde personen te herkenbaar neerzet, wordt haar niet in dank afgenomen.