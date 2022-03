Documentairemaker Sinan Can: ‘Er waren geen Turken of Nederlanders in de wijk, we waren allemaal Bottendalers’

Terwijl de meeste televisiemensen zich graag neervlijen op de Gooise matras, piekert Sinan Can er niet over om ergens anders te gaan wonen dan in Nijmegen. Hij reist al achttien jaar heen en weer naar Hilversum, meestal met de trein.

,,Voor mij betekent dat: al achttien jaar thuiskomen. Er is geen enkele stad in Nederland die je op een heuvel ziet liggen als je via een brug aankomt. Ik moet wel regelmatig uitleggen waarom ik in Nijmegen blijf wonen. Ik ben opgegroeid in een beschermende omgeving, thuis en in Bottendaal.