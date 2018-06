Dode man aangetroffen bij talud in Nijmegen

Reuzenbal­se­mien bedreigt biodiversi­teit

23 juni NIJMEGEN - De reuzenbalsemien. Een schattige roze sierbloem die oorspronkelijk voorkomt in de Himalaya. Maar deze zaterdag kennen vrijwilligers in het Goffertpark in Nijmegen geen genade met de plant uit het gebergte van Nepal. Hij moet weg, want de biodiversiteit komt in het geding.