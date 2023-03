Dodelijke schimmel in ziekenhuizen? Controles opgeschroefd

Limburgse gemeenten naar hoogste Belgische rechter om groei vliegveld Luik

Twaalf gemeenten in Belgisch en Nederlands Limburg stappen naar de Belgische Raad van State uit onvrede met een vergunde uitbreiding van vliegveld Bierset bij Luik, vlakbij de grens met Eijsden. Van de Waalse overheid hoeft het vliegveld Liège Airport pas over zeven jaar een aanzienlijke reductie van de geluidshinder na te streven, de eerste jaren is er zelfs een toename van de hinder, aldus de bezwaarmakers.