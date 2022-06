Dollemansrit van Limburger (25) dwars door Nijmegen eindigt met arrestatie door twintig agenten: ‘Levensgevaarlijk’

Oproep Mysterie rond gezochte tassen in Nijmegen: wat zit erin? ‘Auto scheurde met rotvaart over Oude Molenweg’

NIJMEGEN - De politie is woensdagochtend in en rond de wijk Hatertse Hei in Nijmegen op zoek naar tassen die zijn achtergelaten door vier verdachten. De inhoud ervan zou gevaarlijk zijn, maar over wat er dan precies inzit doet de politie verder geen mededelingen. Er is een Burgernetbericht uitgestuurd.

14:03