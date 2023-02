Doneren we nog wel geld voor aardbevingsslachtoffers? ‘Iedereen moet denken: dit kán niet’

Ingrid Gerritsen (40) nieuwe directeur Museum Kasteel Wijchen: ‘Erfgoed van de regio bewaren, beheren en laten zien’

Ingrid Gerritsen (40) uit Beneden-Leeuwen is de nieuwe directeur van Museum Kasteel Wijchen. Ze is de opvolger van Rylana Seelen, die vertrok naar archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.