Door arrestatieteam opgepakte man weer thuis, buren snappen er niets van: ‘Dacht dat hij hulp zou krijgen’

Is Nijmegen zuid of midden, is een vraag die vaak gesteld wordt op Google

Is Nijmegen midden of zuid? Het is een vraag die mensen vaak stellen op Google. Ze zoeken het antwoord om te weten in welke regio de stad valt voor de schoolvakanties. Hoewel het voor jou misschien logisch is tot welke regio Nijmegen hoort, is dat niet voor iedereen zo.