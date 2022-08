Doornroosje verbouwt: ruime foyer en nieuwe overloop met bar

VIDEONIJMEGEN - Na een concert of feest hutjemutje bij de garderobe? Het is bij Doornroosje eerder regel dan uitzondering en een ergernis voor bezoekers. Nu wordt de entree verbouwd en is dat probleem verleden tijd. ,,We kunnen straks zelfs programmeren op de gang.”

De verbouwing van het Nijmeegse poppodium is direct na de vierdaagse van start gegaan. De foyer is verworden tot een stofwolk waarin bouwvakkers driftig aan het slopen zijn. Directeur Toine Tax is blij dat het werk nu eindelijk start.

Nooit tevreden geweest

,,Voordat we hier in 2014 intrek namen, was het al passen en meten op deze postzegel naast het busstation”, zegt Tax. ,,Uiteindelijk besloten we destijds te bezuinigen op de entree, niet op de podia en backstageruimte. Maar we zijn al die jaren nooit tevreden geweest over ons entreegebied en wilden het graag aanpassen.”

Toen corona uitbrak werden de plannen concreet. ,,We hadden immers toch niets te doen en het zou de programmering niet in de weg zitten. Maar door wat vertraging moeten we alsnog nu dicht terwijl corona ver weg is. Het is niet anders.”

Twee ingangen, voor iedere zaal één

Tijd om een kijkje te nemen. Te beginnen buiten. Daar is direct de eerste verandering te zien.

Volledig scherm De garderobe wordt verschoven tegen de gevel en boven wijken het rokershok, kantoorruimte en de geldkluis voor een nieuwe overloop met bar © Jip Trommelen