Doorstart Nijmeegse sauna De Thermen van de baan: ‘Een paar partijen leken serieus’

‘Ik zei dat hij het niet kon maken mij met terugwer­ken­de kracht een #Me­Too-slachtof­fer te maken’

In zijn huis rook het naar komkommer. Ik heb er nooit een komkommer zien liggen en toch hing er altijd die typische geur. Ik vroeg me in die tijd vaak af welk ander object dan een komkommer die lucht kan verspreiden en ben nooit op een goed antwoord gekomen.