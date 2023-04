Doortrekken A15 stap dichterbij, toch overheerst teleurstelling over wéér vertraging: ‘Eigenlijk schandalig’

Met video Gesloopte huizen voor een weg die er helemaal niet lijkt te komen: stopt stikstof definitief doortrek­ken van de A15?

Komt de snelweg er wel of niet? Woensdag laat de Raad van State weten of de stikstofregels die voor de A15 zijn bedacht al dan niet deugen. Een streep door de weg - waarvan veel deskundigen uitgaan - betekent dat tal van andere projecten in het land óók in de problemen komen.