Dost legt de lat hoog bij NEC: ‘Ik wil de naam die ik heb waarmaken’

Subtiele verande­ring moet een van de drukste kruispun­ten in Wijchen iets veiliger maken

Het gaat om de kruising van de Hoefsestraat en de Stationslaan. Voorbij het spoor gaat de Hoefsestraat over in de Ringlaan. Omdat die wegen ook het spoor kruisen, is het geregeld druk op de wegen rond het kruispunt.