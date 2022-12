Drukte bij voedselbank neemt toe, maar dankzij donaties blijven pakketten goed gevuld

MET VIDEO Megapom­poen wordt soep voor de Voedsel­bank: ‘Hollands pittig, dus geschikt voor iedereen’

NIJMEGEN - Wat doe je met een pompoen van ruim 400 kilo? Voor studenten van ROC Nijmegen is het een mooie uitdaging in snijtechniek en in basiskoken. Ze verwerken het reusachtige exemplaar tot soep voor de Voedselbank.

