Dubbel feest op Notre Dame: hoog percentage geslaagden als ‘afscheidscadeau’ voor directeur

Met dat concept (Eigenwijs leren, leren op eigen wijze) ging Notre Dame enkele jaren geleden van start in de hoop hiermee de intrinsieke motivatie van de leerlingen te verhogen.



Deze eerste examenlichting vormde de lakmoesproef: zou dat doel gehaald worden? Ja dus. ,,We waren in de wolken”, zegt directeur Marij van Deutekom, die aan het begin van het nieuwe schooljaar afscheid neemt. ,,Hier hebben we naar gestreefd. Voor mij is dit een heel mooi afscheidscadeau.”