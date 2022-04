Duizenden feestvierders in Nijmegen, gezellige drukte op de feestpleinen

Veel mensen lijken zin te hebben in een gezellige dag waarbij het bier rijkelijk vloeit en meezingers luidkeels over de pleinen schallen. Het is met name druk op het Faberplein, Koningsplein en de Grote Markt, terwijl ook het (betaalde) festival Oranje Pop in het Hunnerpark een flinke toestroom van bezoekers kent. Op de Molenstraat is het iets rustiger, maar ook daar is het gezelligheid troef.