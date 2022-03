Duizenden lopers rennen Stevensloop in Nijmegen: eerste loop zonder bekers maar mét Ooho

Kelfkensbos was één van de drie drankposten die werden bemand door 4 en 5 havoleerlingen van het Mundial College. Zij moesten de zakjes aanreiken aan de voorbij snellende lopers. ,,We konden ook meelopen, maar dit vonden we leuker”, aldus één van de leerlingen. ,,We zamelen al jaren geld in voor KiKa”, legt docent Natasja van Megen uit. ,,Sommige leerlingen laten zich dan ook kaal scheren, maar vooral meisjes vinden dat niet zo leuk. Daarom kunnen ze ook meelopen of hier meehelpen.”