Duizenden mensen verwacht op ‘Project X-feest’ Gelderse YouTuber (16); gemeente grijpt in

,,Wij maakten ons zorgen over de omvang van dit feest”, laat een woordvoerder van de gemeente Heumen weten. ,,We hebben Doran laten weten dat hij daarvoor een vergunning nodig heeft. Die verlenen we niet. Cancel het feest maar. Het mág niet. Helemaal niet in coronatijd.”



,,We moeten verstandig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan”, vervolgt de gemeentewoordvoerder. ,,En we zitten ook niet te wachten op een feest dat uit de hand loopt of op rellen. Gelukkig ziet Doran ook in dat zijn actie te impulsief was. We werken fijn met hem samen.”



Fleuren heeft de uitnodigingsvideo voor zijn feest op advies van de gemeente Heumen inmiddels van zijn YouTube-kanaal (MONSTER tube) verwijderd. Later vandaag neemt hij een nieuwe vlog op waarin hij zijn volgers oproept om op 22 augustus niét naar de geplande party achter zijn huis aan de Maldense Rijksweg te komen. Het evenement zou die dag plaatsvinden van 17.00 tot 23.00 uur.