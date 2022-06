Duizenden missen eerste noten Red Hot Chili Peppers door overvolle rijen: ‘In tien minuten vijf meter opgeschoten’

Zo worden in Nijmegen binnenkort luiers apart ingezameld

NIJMEGEN - Op 29 plekken in heel Nijmegen komen bovengrondse containers voor luierinzameling en incontinentiemateriaal. Dat moet het voor Nijmegenaren makkelijker maken om luiers apart in te leveren. De containers komen veelal bij kinderdagverblijven, basisscholen en wijkcentra.

8 juni