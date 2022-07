Duizendpoot Sjef Wieland uit Ooij krijgt lintje

Geen inwoner van Ooij die nog nooit van Sjef Wieland heeft gehoord. Hij heeft zich in het dorp jarenlang ingezet voor de meest uiteenlopende verenigingen en clubs. Zo was hij voorzitter en penningmeester van KBO Ooij en vijftien jaar lang voorzitter bij voetbalclub SVO’68. Daar was hij bovendien een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van het nieuwe sportcomplex van de club.



Voor het CDA was hij burgerlid van de commissie Algemene zaken en Financiën en was hij interim voorzitter. Hij heeft ook meegewerkt aan het rapport van de commissie Vraaggericht Werken. Als gids leidde Wieland tussen 2006 en 2020 talloze mensen in de zonnetrein rond door de Ooijpolder. Verder was hij penningmeester van de seniorenraad, bestuurslid van de klussendienst en lid van het Oranje comité Ooij. En in het verleden was hij ook nog penningmeester van het schoolbestuur van basisschool ‘Op Weg’.



Als dank voor zijn tomeloze inzet speldde burgemeester Mark Slinkman het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau vrijdagochtend tijdens een besloten bijeenkomst het lintje op.